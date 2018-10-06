"Дом-2": Беременная Рапунцель набросилась на своего бывшего

Шоу «Дом-2» не перестаёт удивлять зрителей количеством скандалов. На этот раз беременная Алёна Савкина набросилась Илью Аббарова, поставив своего бывшего в неловкое положение.

Как известно, Илья Аббаров пообещал не трогать Алёну Савкину, пока она не родит. Однако девушка не удержалась и набросилась на него с кулаками во время съёмок следующего этапа конкурса «Человек Года». Этим самым Рапунцель поставила в неловкое положение не только отца своего ребёнка, но и остальных участников шоу. Гости студии подбежали к разъяренной беременной девушке, чтобы оттащить её от Аббарова. При этом, участники телестройки действовали максимально аккуратно, чтобы не навредить ребёнку. Сам Илья вел себя сдержанно и не распускал руки.

Напомним, что на прошлой неделе Илья Аббаров должен был лететь на Сейшельские острова от проекта, однако не вышел на связь. Позже выяснилось, что участник шоу провел время с Дарьей Осенковой, ведя с ней тайную переписку.