Михаил Шуфутинский продает дом в США и переезжает в Россию

Артист принял решение вернуться в Россию после долгого проживания “за океаном”.

Михаил Шуфутинский, который около 10 лет прожил в США планирует продать свой роскошный особняк и вернуться в Россию.

Михаил признается, что после смерти супруги у него уже нет желания жить в их общем доме, поэтому решил вернуться ближе к семье. А семья у шансонье довольно большая. У него двое сыновей, один из которых живет в США, и семеро внуков.

Сам артист признается, что часто отдыхает с внуками по разным странам, и говорит, что он хороший дедушка.

Также шансонье утверждает, что гастроли в Америке принесли ему неплохой гонорар, но несмотря на это, он твердо решил переехать в Россию.

5 октября артист приехал на Сахалин, чтобы дать концерт. Когда Шуфутинский прибыл, он опубликовал видео в своем Instagram, где поделился теплыми впечатлениями об острове.