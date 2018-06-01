Экс-супруга Марата Башарова вместе с мужем оказалась в эпицентре урагана

Сегодня, 15:30 \\ Шоу-бизнес

Сегодня стало известно о несчастном случае, произошедшем с экс-возлюбленной популярного российского телеведущего.

Сообщается, что Екатерина Архарова, экс-супруга Марата Башарова, не так давно связала свою судьбу с новым мужчиной и очень счастлива этому факту. После церемонии бракосочетания молодожёны отправились в путешествие на берега Сардинии.

Отмечается, что Екатерина очень любит этот итальянский регион, так как некоторое время она проживала в этой стране. В своём профиле социальной сети Instagram Архарова поделилась моментами счастья с поклонниками.

Однако романтическое путешествие не обошлось и без инцидентов. Так, в течение первых дней после приезда погода не радовала пару, а в какой-то момент они оказались в эпицентре урагана со шквальным ветром и проливными дождями.

К счастью, молодая супружеская пара не пострадала.

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Автор - Татьяна Сазонова
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