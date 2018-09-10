Eminem стал Веномом в своем новом клипе

Американский хип-хоп исполнитель Eminem (Маршалл Мэтэрс) продемонстрировал зрителям клип на композицию «Venom», которая является завершающей в его последнем альбоме «Kamikaze» и саундтреком к фильму «Веном» («Venom»).

Фильм «Веном» основан на комиксах издательства Marvel и повествует о неком симбиоте, разумном существе инопланетного происхождения, которому, подобно вирусу, необходимо человеческое тело.

В ролике рэпера горожан поочередно захватывает подобный симбиот, который переходит от одного человека к другому (а однажды его жертвой даже стала собака) до тех пор, пока не находит Eminemа, который в конце сам превращается в Венома.

Клип был презентован на официальном канале исполнителя на видеохостинге YouTube всего пару дней назад, но успел набрать более 17 миллионов просмотров.

Ранее Маршалл установил новый рекорд для рэп-видео треком «Killshot», который стал ответным диссом рэперу Machine Gun Kelly. Ролик набрал 38 миллионов просмотров всего за сутки, хотя представляет из себя лишь трек, которому сопутствует статичное изображение. На данный момент отметка просмотров перевалила за 142 миллиона.

Фильм «Веном» перед премьерой успел вызвать такой же ажиотаж на просторах сети, что и конфликт рэперов. Кинокартину наградили возрастным рейтингом PG13, лишив ее тем самым жестоких сцен, что не обрадовало многих пользователей, ожидавших ограничения 18+. Позднее была совершена кибератака посредством публикации множества негативных отзывов, которая была направлена на понижение количества зрителей на премьере киноленты.