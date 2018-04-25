Полина Гагарина покорила поклонников фотографией на фоне Эйфелевой башни

Певица опубликовала в социальной сети Instagram снимок, где она во Франции позирует возле карусели, а пейзаж украшает главная достопримечательность Франции - Эйфелева башня. Фанаты были покорены кадром из путешествия.

Полина Гагарина продолжает делиться с подписчиками фотографиями из Парижа. Артистка на этот раз выложила в сеть очень стильный снимок, который сразу же пришелся по вкусу ее поклонникам. Гагарина подписала кадр: «Визуализировать - моё хобби! А у вас есть "доска желаний "?» Однако внимание фанатов больше привлекла сама певица, нежели рассуждения на тему визуализации. Подписчики отметили, что Гагарина потрясающе выглядит. "Очень красивая фотка. В ней все сочетается: замечательная Полина, карусель, и Эйфелева башня. Картина маслом!" – комментирует один из пользователей социальной сети. Не только фанаты, но и модные эксперты отмечают безупречный вкус певицы. Без внимания не осталась и подтянутая фигура, которая говорит о том, что Полина следит за собой.

Некоторые фанаты, правда, развили вопрос и рассказали, что тоже имеют «доску желаний», где находится все самое заветное, что они хотят обрести в своей жизни. Многие принялись спрашивать у Гагариной, когда она порадует новой песней, однако, артистка не торопится.

Напомним, недавно певица подверглась жесткой критике за неудачный выбор наряда. Однако она не обращает внимания на едкие замечания и продолжает наслаждаться жизнью.