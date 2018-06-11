СМИ: Бойфренд Кайли Дженнер изменяет своей знаменитой возлюбленной

После недавнего интервью бойфренда Кайли Дженнер Трэвиса Скотта в программе Tonight Show рэпера фанаты заподозрили в неверности своей успешной возлюбленной.

Поклонники Кайли Дженнер начали утверждать, что рэпер Трэвис Скотт, от которого знаменитость в начале 2018 года родила дочь Сторми, изменяет своей гражданской жене. СМИ подхватили слухи фанатов и заявили, что Скотт может просто использовать 21-летнюю Кайли в своих целях, поскольку девушка практически является миллиардером и имеет большие связи и успех.

По мнению фанатов, именно благодаря Кайли новый альбом рэпера под названием Astroworld получил неслыханные ранее успех. Более того, Трэвиса Скотта неоднократно видели в компании незнакомых девушек, в то время, как Дженнер занималась дома ребенком.