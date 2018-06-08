Юлия Началова показала свою подросшую дочь

11-летняя Вера является общим ребенком Началовой и Алдонина.

Известная артистка Юлия Началова не сдержалась и показала всем своим фанатам дочку Веру, которая появилась в браке с футболистом Евгением Алдониным. Напоминаем, что они Юлия и Евгений развелись еще в 2011 году.

Певица опубликовала фото с свой профиль Instagram, где она сидит рядом со своей дочерью. Под фотографией артистка поделилась, что именно в 11 лет она начала свою музыкальную карьеру, но самым в жизни событием Юлия называет именно рождение дочери. Также артистка публично призналась в любви к дочери.

Подписчики очень тепло восприняли подрастающую дочь Началовой. На обеих сразу посыпалась куча комплиментов.

Также, Юлия показала фото своего первого педагога. Артистка признается, что до сих пор общается с учительницей и, что именно она привила артистке любовь к школе.