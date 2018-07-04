Муж Тины Тернер пожертвовал ради неё свою почку

Певица рассказала, что операция прошла успешно, однако, возникли некоторые осложнения, с которыми Тернер вынуждена бороться. Она заявила, что мужественный поступок супруга ее поразил до глубины души.

Знаменитая 78-летняя певица поделилась с поклонниками историей своего спасения. Главную роль в ней она отвела своему мужу, который пожертвовал ради неё свою почку. Любопытно, что о хирургическом вмешательстве, которое произошло год назад, фанаты не знали. Тина Тернер все держала в секрете и только сейчас решилась на столь откровенный разговор. По ее словам, два года назад ей поставили страшный диагноз – рак кишечника. Возникли неприятные побочные эффекты, из-за которых традиционные методы лечения для нее не подходили. Поэтому певица сделала выбор в пользу гомеопатических средств. Однако в результате этого ее состоянии стало хуже, развилась почечная недостаточность, потребовалась пересадка почки. На этот отважный поступок решился супруг Тины Тернер Эвин Бах. По совместительству он же является ее музыкальным продюсером.

Операция прошла хорошо, однако, пока что организм артистки продолжает сопротивляться и отторгает новый орган, поэтому в настоящее время певица все еще испытывает некоторые неприятные осложнения.