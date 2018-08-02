Гоген Солнцев взбудоражил поклонников странной фотографией со статуей

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

Известный шоумен продолжает интриговать публику странными снимками, которые он публикует в социальной сети Instagram. На последнем кадре в своем профиле Солнцев приобнял статуэтку, подписав: "С прелестной крошкой".

 На снимке изображен сам популярный шоумен, рядом с которым находится фигура черного цвета. Интересно, что по фотографии непонятно, какого пола статуя. Интересно, что не так давно сообщалось, Гоген решился на операцию, которая должна была несколько изменить его внешность. Однако, как отмечают поклонники, он выглядит так же, как и до хирургического вмешательства. Разве что, волосы немного выросли, но это вряд ли дело рук хирургов.

Подписчики не особенно оценили фотографию. Они только лишь были взбудоражены новой публикацией, которая стала поводом для разведения под ней разговоров на волнующую тему о супруге шоумена. Многие все еще беспокоятся о ее судьбе. Солнцева продолжают забрасывать вопросами: «Где Катюша?», «Катюша совсем пропала. Все еще идет восстановление?» Однако Гоген упорно хранит молчание.

Напомним, фанаты Гогена забили тревогу еще в сентябре. Паника была вызвана тем, что Солнцев скрывает от публики свою 63-летнюю жену. Некоторые фанаты думают, что женщина уже давно похоронена, а шоумен просто выжимает остатки из скандального союза. В последний раз супругу видели в августе, по словам подписчиков. Гоген никак не комментирует разгорающиеся сплетни.

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Автор - Евгения Чернобаб
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