Дэнни Трехо пожелал открыть в Москве ресторан и накормить всех тако

Актер посетил российскую столицу для участия в Comic Con Russia. Он удовольствием пообщался с местными фанатами и рассказал им о своих предпочтениях.

Мексиканец заявил, что считает своим любимым режиссером Андрея Кончаловского. Именно в его фильме Дэнни Трехо дебютировал на широких экранах в 1985 году. Это была картина "Поезд-беглец". По словам знаменитости, именно с этим мастером ему было приятнее всего работать в одном проекте.

Один из поклонников пришел к выводу, что Дэнни Трехо хорошо бы подошел на роль сказочного злодея Кощея Бессмертного. Гостю идея пришлась по вкусу. Он заметил, что ему нравится играть таких персонажей. Другой фанат поинтересовался, не желает ли актер открыть в Москве ресторан мексиканской кухни. Дэнни Трехо ответил утвердительно. Американская звезда выразил готовность лично приготовить тако, чтобы накормить им всех желающих.

Кроме того, Дэнни Трехо успел заметить красоту Москвы. Пока он видел "великолепный город" лишь мельком, но позже планирует прогуляться по столичным достопримечательностям.