Дмитрий Шепелев оказался в неврологическом отделении больницы

Телеведущий прошел у врачей обследование, заподозрив недуг. Об этом написал медицинский Telegram-канал "112".

По словам источников, Дмитрий Шепелев оказался в больнице ради профилактики. Сотрудники одной из столичных клиник разместили 35-летнюю знаменитость в неврологическом отделении и провели необходимые процедуры. Как оказалось, серьезных отклонений у Дмитрия Шепелева нет.

Отмечается, что после гибели супруги Жанны Фриске телеведущий проявляет повышенное внимание к своему здоровью. Видимо, Дмитрий Шепелев опасается оставить своего сына Платона полным сиротой. Напомним, актриса умерла в 2015 году из-за опухоли мозга, которую медики обнаружили слишком поздно для эффективного лечения. Её родители регулярно ссорятся с Дмитрием Шепелевым, который не дает им часто видеться с внуком.