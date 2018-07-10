Любовь по расписанию: Лопырёва хочет окончательно прояснить отношения с Басковым

Так совпало, что в день смерти Монсеррат Кабалье, интересующаяся астрологией Лопырёва стала строить свои планы на будущее.

Виктория поведала подписчикам, что этот день под знаком Венеры будет благоприятным, чтобы окончательно прояснить отношения с любимым человеком. Из её объяснений выяснилось, что Лопырёва хочет это сделать до 16 ноября. После этого наступит полная гармония между двумя любящими людьми. Читателям не нужно было ломать голову, чтобы понять, что телеведущая прозрачно намекает на свои, в последнее время туманные, отношения с Басковым.

Поклонники удивляются, что произошло между Викторией и Николаем, почему ничего не слышно об их романе. Неужели между ними встала другая женщина и почему нужно сверять свою любовь по астрологическому расписанию, недоумевают фанаты. Некоторые подсказали Лопырёвой не заниматься этим вопросом, пока Басков скорбит о своей наставнице – Монсеррат Кабалье. Вполне возможно, у него появится время для раздумий, и он сам сделает первый шаг. Тем более, глядя на расписание концертных поездок Баскова, известно, что большую часть он будет находиться в Москве и у Виктории появится отличный шанс прояснить их отношения.