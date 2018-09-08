Ани Лорак не стерпела измены и подала на развод с мужем

Вскоре брак певицы с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу могут официально расторгнуть. Об этом украинские СМИ узнали от нотариусов.

По данным источников, 4 октября в одной из нотариальных контор Киева получили официальное письмо от Ани Лорак. В нем певица попросила сотрудников не задействовать в каких-либо процедурах её городскую недвижимость, которую тут же перечислила. Автор послания мотивировала свою просьбу бракоразводным процессом. Судя по этому поступку, Ани Лорак уже подала в суд документы на развод со своим супругом.

А повод для этого имеется. В конце лета появилась информация об измене Мурата Налчаджиоглу. Выяснилось, что муж Ани Лорак уединялся с украинской моделью Яной Беляевой в арендованном жилье. Журналисты узнали и о других партнершах мужчины. К сентябрю появилась надежда на примирение пары. Мурат Налчаджиоглу опубликовал в Instagram совместную фотографию с супругой и дочкой Софией с Первого звонка. Видимо, Ани Лорак не стерпела поступка мужа и твердо решила развестись.