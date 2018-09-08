Ани Лорак не стерпела измены и подала на развод с мужем

Сегодня, 02:30 \\ Шоу-бизнес

Вскоре брак певицы с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу могут официально расторгнуть. Об этом украинские СМИ узнали от нотариусов.

 По данным источников, 4 октября в одной из нотариальных контор Киева получили официальное письмо от Ани Лорак. В нем певица попросила сотрудников не задействовать в каких-либо процедурах её городскую недвижимость, которую тут же перечислила. Автор послания мотивировала свою просьбу бракоразводным процессом. Судя по этому поступку, Ани Лорак уже подала в суд документы на развод со своим супругом.

А повод для этого имеется. В конце лета появилась информация об измене Мурата Налчаджиоглу. Выяснилось, что муж Ани Лорак уединялся с украинской моделью Яной Беляевой в арендованном жилье. Журналисты узнали и о других партнершах мужчины. К сентябрю появилась надежда на примирение пары. Мурат Налчаджиоглу опубликовал в Instagram совместную фотографию с супругой и дочкой Софией с Первого звонка. Видимо, Ани Лорак не стерпела поступка мужа и твердо решила развестись.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Юлия Пересильд показала подросших дочерей от Алексея Учителя

 Лишь год назад актриса Юлия Пересильд призналась, что отцом двух ее дочерей является режиссер Алексей Учитель, снявший скандально-известный фильм «Матильда».

Семь человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Тверью

 Как стало известно, транспорт лоб в лоб столкнулся с маршруткой, в которой также...

«Талант во всем!»: сын Пугачевой и Галкина спародировал Витаса и спел на французском языке

 Не так давно Максим Галкин показывал ролик с читающей дочерью Лизой, которой легко...

УАЗ назвал цены на обновленный УАЗ «Патриот»

Производство отечественного внедорожника стартовало 20 сентября нынешнего года.

"Это развод": Самбурская раскритиковала способности Свами Даши

 Актриса осталась недовольна тем, что победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о ней в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ