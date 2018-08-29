Евгению Петросяну предсказали проблемы со здоровьем

Ясновидящая призвала юмориста обратить внимание на свое здоровье.



Тема развода главной юмористической пары России Евгения Петросяна и Елены Степаненко стала одной из самых обсуждаемых этой осенью.

Отмечается, что пара уже давно живет раздельно, но именно сейчас было принято решение окончательно и официально все решить.

Эта тема заинтересовала многих, в том числе и экстрасенсов. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова также поделилась информацией, касающейся этой громкой темы.

По словам экстрасенса, развод пройдет удачно для каждой стороны, имущество будет поделено справедливо. Хотя ясновидящая сказала, что данный брак стоило бы сохранить, так как юмористы уже давно воспринимаются тандемом, и расставание повлияет на все совместные проекты.

Также экстрасенс опровергла информацию о беременности юной любовницы и недвижимости, которую, якобы, Петросян ей подарил.

Но самым важным ясновидящая назвала надвигающиеся проблемы со здоровьем юмориста. По предсказанию, первые недуги появятся уже в ближайшее время.

Также, многие фанаты считают, что данный развод не более, чем пиар ход, вызванный низкой популярностью. Они считают, что юмористы имеют слишком схожие истории, и надеются, что пара вскоре воссоединится.