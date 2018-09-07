Робби Уильямс рассказал о своём третьем, самом спокойном, ребёнке

Сегодня, 13:07 \\ Шоу-бизнес

В сентябре суррогатная мать родила для Уильямса и его жены Айды третьего ребёнка.

44-летний певец вне себя от счастья после появления на свет дочери Коко. Кроме неё, в семье Уильямсов растут 5-летняя Теодора и 3-летний Чарльтон. Робби рассказал, что новорожденная Коко Жозефина – самый спокойный его ребёнок. Её не беспокоит шум на улице, звук включённого телевизора, она спокойно спит сама и даёт отдохнуть родителям. Певец очень рад, что старшие дети без ревности воспринимают пополнение в семье, они всё время стремятся быть рядом с младшей сестрой.

По словам Айды, появлению третьего ребёнка в семье предшествовало немало проблем и тревог, которые удалось преодолеть. Уильямсы очень благодарны суррогатной матери, которая оказала им неоценимую услугу. А пока они попросили СМИ и поклонников проявить по отношению к ним такт и уважение, и не досаждать излишним вниманием. Робби и Айда хотят полностью сосредоточиться на воспитании своих детей.

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Автор - Мария Ремарк
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