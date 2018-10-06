"Неожиданно всё": Тамара Гвердцители высказалась о смерти Монтсеррат Кабалье

Певица навсегда сохранит голос покойной коллеги в своем сердце. Об этом она рассказала во время интервью.

6 октября в Барселоне скончалась всемирно известная оперная певица Монтсеррат Кабалье. Её смерть стала большой неожиданностью для Тамары Гвердцители. Ведь только этим летом знаменитость давала концерт в Москве. Певица заметила, что люди такой величины всегда кажутся поклонникам бессмертными.

"Великая певица," - так Тамара Гвердцители высказалась о Монтсеррат Кабалье. По словам грузинской исполнительницы, такие голоса на сцене встречаются лишь "раз в сто лет". Она рассказала "РЕН-ТВ", что слушала музыкальные спектакли Монтсеррат Кабалье с самого дебюта оперной певицы.

Напомним, испанская знаменитость ушла из жизни после болезни мочевого пузыря, которая настигла её в августе. Однако официальную причину её смерти до сих пор не обнародовали.