Максим Фадеев раскрыл секрет диеты, с которой похудел на 64 килограмма

Сегодня, 10:43 \\ Шоу-бизнес

Свой уникальный способ продюсер искал 26 лет. Он обратился к подписчикам через Instagram, чтобы рассказать новые подробности своей борьбы с лишним весом.

 Максим Фадеев обратил внимание на резонанс, который произвела информация о его диете. По его словам, о методе похудения не написал "только ленивый". Знаменитость заявил, что нигде не выкладывал описание своего метода. Однако люди верят ложным рецептам и "портят себе здоровье". Он призвал подписчиков распространять видеозапись и просвещать доверчивых пользователей Сети.

Продюсер утверждает, что раскрыл секрет своего похудения самостоятельно. Максим Фадеев отметил, что всю жизнь питался умеренно. Более четверти века он искал причину полноты, однако даже врачи разводили руками. Лишь один китайский медик помог ему разработать эффективную диету. В итоге музыкант похудел на 64 килограмма. Он анонсировал, что вскоре публично сообщит о методе, который поможет похудеть каждому желающему. Нужно только потерпеть.


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Вся правда о моей диете ❗️

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Автор - Александр Лубяной
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