Подписчики Ким Кардашьян просят укротить жену Канье Уэста

Ким из семейства Кардашьян снова пытается проявить к себе интерес непристойными фото.

Ким Кардашьян стала знаменита по большей части тем, что привлекает к своей персоне пристальное внимание обнажёнными фотографиями или откровенными нарядами. У звезды случается и спад активности, что более заметно при беременности или присмотром её детей. Однако, младшей дочке Канье Уэста и Ким почти 9 месяцев, потому Кардашьян может снова показать свои прелести зрителям.

Совсем недавно фотомодель обнародовала фото в своём Inatgram, где выглядела, словно сошла с обложек грязных порно-журналов. Девушка показывает язык и лежит в бюстгальтере еле прикрывающим грудь. Такое селфи взбудоражило поклонников и тем самым они высказались в комментариях под постом. Они просят мужа Ким укротить «сексуально озабоченную» жену и беспокоятся, что могут подумать её дети, когда увидят свою маму в таком обличии. Другие же подписчики стали угрожать, что отпишутся от звезды, потому что им стыдно смотреть на данные выходки кумира. Третьи просят, чтобы звезда снова забеременела, возможно это успокоит её на время.