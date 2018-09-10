В 2025 году Елизавету II и принца Филиппа выселят из Букингемского дворца

Сегодня, 09:50 \\ Шоу-бизнес

Монархам придется впервые покинуть свою вековую резиденцию из-за капитального ремонта. Об этом пишет Reuters.

 Букингемский дворец построили в 1703 году. За триста лет конструкции порядком состарились и нуждаются в масштабной реконструкции. Британские строители оценили объем работ и планируют завершить их за десять лет. По предварительной оценке, на ремонт придется потратить около 460 миллионов долларов. Среди прочего, в здании собираются обновлять проводку и систему отопления.

Рабочие трудятся во дворце с апреля, однако пока стараются минимально влиять на происходящее в Букингемском дворце. Сейчас и впредь в залах по прежнему будут проводиться официальные церемонии и прочие государственные мероприятия. Лишь в 2025 году работы подойдут к этапу, когда Елизавету II и принца Филиппа попросят удалиться. Супругов выселят из их покоев примерно на два года. Сама королева не горит желанием переезжать в другую резиденцию, но ради дела готова смириться с положением вещей.

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Автор - Александр Лубяной
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