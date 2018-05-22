Иван Ургант дважды предсказал победу Конора Макгрегора

Телеведущий решил не дожидаться титульного боя, и организовал два необычных «поединка».

В одном из выпусков шоу «Вечерний Ургант» гостями стали юмористы Гарик Харламов и Максим Галкин. Но телеведущий решил предсказать победителя предстоящего боя, выбрав одного из комиков Хабибом Нурмаго8медовым, а второго – Конором Макгрегором. После объявления правил «поединка» с запретом определённого сорта шуток, Харламов сдался. Именно он был выбран спортсменом, представляющим Россию на титульном бою, который пройдёт 6 октября.

Другое предсказание Ургант сделал благодаря собакам. В качестве представителей бойцов были выбраны щенки кавказкой овчарки и британский сеттер. По условиям, оглашенным телеведущим, победителем должна стать собака, добравшаяся первой к миске. Несмотря на всю помощь со стороны Ивана Урганта, кавказская овчарка не сдвинулась с места, а вот сеттер решил полакомиться после небольшого ожидания.

Телеведущий дважды пытался определить победителя путём выбора странных способов. И по стечению обстоятельств оба раза победителем выходили «представители» Конора Макгрегора, и «победы» были безоговорочными.