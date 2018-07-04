Елка рассказала о своем отце на шоу «А поговорить?»

Сегодня, 02:30 \\ Шоу-бизнес

Елизавета Иванцив, которая является всем известной певицей с псевдонимом Елка решила рассказать о своей жизни. Данная исполнительница является одной из самых закрытых звезд. Она редко рассказывает о своей жизни, так как считает, что вынос личного на публику не приводит к хорошим последствиям. Также Елка уверена, что при разговорах о семейных или же любовных делах поклонники перестают говорить о звезде как о творческой единице.

 Но артистка все же решила прийти на Youtube-шоу «А поговорить?», в котором ведущей является Ирина Шихман. В беседе девушки говорили о карьере, музыки и различных советах профессионалов. Когда разговор зашел чуть дальше и темы начались на откровенные темы личной жизни, то певица становилась немногословна и сообщала, что детей нет и не планируется в ближайшее время, но очень любит поиграть с малышами. Также звезда сказала, что чувствует себя очень счастливой и менять ничего не хотела бы.

Одна из тем разговорила Елку, главным героем в которой был отец женщины Вальдемар Миронович. Звезда полюбила всей душой музыку вместе со своими родителями. Ее отец имел коллекцию, в которой хранилось абсолютно все, что было связано с джазом.

Новость о смерти близкого человека дошла до Елизаветы, когда она была на гастролях. После похорон женщина совсем замкнулась в себе и старалась оградить о себя общество, которое постоянно напоминало о папе. Но также она утверждает, что скорбь является эгоизмом. В своем интервью она начала говорить на эту тему для того, чтобы рассказать миру о таком прекрасном и невероятном человеке. Также она назвала себя папиной дочкой.

Ранее певица Елка рассказала о своей жизни до популярности. В самом раннем возрасте женщину начала привлекать музыка и вокал, которым одна занималась, а также благодаря которому стала звездой.

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Автор - Дарья Андросова
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