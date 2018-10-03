«Слава богу!»: Ксения Бородина одобрила законопроект Владимира Путина по статье 282 УК РФ

Известная телеведущая довольна, что теперь за лайки и репосты людей будут не сажать, а карать рублём.

Накануне президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение законопроект о смягчении мер наказания за нарушения, предусмотренные скандальной статьёй 282 УК. Ранее пользователей, которые поставили лайк «неправильной» записи в Сети, могли отправить за решётку на 5 лет. Следует отметить, что за убийство в России сажают на 6 лет. На радость блогерам и обычным людям, в том числе, и Ксении Бородиной, максимальным наказанием может стать административный штраф, на что телезвезда одобрительно заявила: «Слава богу!»

Женщина уверена, что президент не знал о бесчинствах вокруг статьи 282 УК РФ. Тем не менее, она считает правильным назначать строгое наказание за фашизм и экстремизм. Но, вероятно, Ксения Бородина забыла, что именно по этим обвинениям «притягивали за уши» нарушения россиянам. Некоторых даже смогли судить, например, в Барнауле.

Россияне уверены, что отношение полиции к лайкам и репостам «мемасиков» не изменится. Они продолжат приписывать нарушения там, где их нет, даже в больших количествах. Просто теперь вместо оплаты из бюджета 5-летнего содержания лайкеров-рецидивистов государство будет получать из их карманов «административный штраф».