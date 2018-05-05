«Важно расставаться красиво и молча»: Анастасия Костенко рассказала о разводе

Оказалось, что супруга Дмитрия Тарасова столкнулась с проблемой развода еще в раннем детстве. Этот случай хейтеры сразу связали с тем, что Костенко отбила у Бузовой мужа, не остановившись перед моральными принципами.

Анастасия Костенко рассказала о разводе, который случился в ее семьей. Когда будущей модели было всего 5 лет, ее родители решили расстаться. Однако, мать и отец Костенко поступили мудро и спокойно.

По словам жены Тарасова, ее родители развелись без судов и унижений. «Важно расставаться красиво и молча», - отметила Костенко и поблагодарила своих родителей за то, что их разрыв не стал для нее детской травмой. Мать модели поступала мудро и правильно, она не запрещала Костенко общаться с отцом. Более того, женщина даже напоминала о праздниках, с которыми нужно поздравлять родственников со стороны отца Костенко.

Пользователи Сети считают, что Костенко не ощутила на себе всю ситуацию с разводом родителей. Мать и отец скрывали от девочки свои чувства, поэтому она и не подозревает, что мужчина и женщина испытывают во время расставания. Поэтому, считают комментаторы, Костенко с такой легкостью «увела» Тарасова от Бузовой, даже не подумав о чувствах и состоянии других.