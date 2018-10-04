Юлия Меньшова снесла "дом на голове" ради модной прически

Долгое время знаменитость покоряла телевидение своей фирменной укладкой. Теперь она приятно удивила подписчиков в Instagram обновленным имиджем.

49-летняя Юлия Меньшова решилась на смелый эксперимент с внешностью. Она отказалась от затейливой фирменной прически, которую носила годами, ради более свежей. Она выпрямила свои волосы, подстригла их под каре и напрочь снесла приевшийся многим образ. Именно в таком виде она снялась в очередном выпуске ток-шоу "Сегодня вечером".

Поклонники положительно оценили модную прическу Юлию Меньшовой. Большинство комментаторов заметили, что каре порядком омолодило телеведущую. Один из пользователей похвалил знаменитость за то, что она убрала "дом на голове". По его мнению, такие прически являются пережитком эпохи 90-х. Впрочем, один из фанатов не одобрил перемены Юлии Меньшовой, сравнив прямые локоны с "сосульками".



