«Смерть – не повод для грусти»: после похорон Карцева Пугачева пошла на День Рождения к подруге

Сегодня, 16:01 \\ Шоу-бизнес

Примадонна со своим мужем посетили близкую подругу Алину Редель, которая отмечала 81-летие. Утром того же дня проходили похороны сатирика Романа Карцева.

 79-летний артист Роман Карцев умер от инфаркта. Церемония прощания с актером и сатириком состоялась 4 октября. Попрощаться с Карцевым приходила и Алла Пугачева. Она выступила с проникновенной речью и едва сдерживала слезы, когда говорила об умершем.

Однако, почти сразу же после похорон Пугачева отправилась на другое мероприятие. Как стало известно, Примадонна пошла на День Рождения к своей подруге Алине Редель. С ней Алла Пугачева дружит уже многие годы, они живут рядом и часто проводят время вместе. На вечере по случаю Дня Рождения Редель были не только Примадонна и ее муж Максим Галкин. Также там были Валентин Юдашкин, Юрий Николаев и многие другие. Большинство гостей приходили парами, со своими женами или мужьями.

«Смерть – не повод для грусти», - саркастично отметили пользователи и раскритиковали Аллу Пугачеву за «пир» после похорон Карцева. По мнению комментаторов, празднование можно было перенести, так как Роман Карцев был многим знаком и это можно было сделать из уважения к усопшему. Нашлись и те, кто защит Пугачеву от нападок. Фанаты Примадонны пишут, что жизнь продолжается, поэтому важно радовать и радоваться самому, пока она не оборвалась. Ранее сообщалось, что на похоронах Карцева Пугачева рассказала о болезни Жванецкого, чем сильно встревожила фанатов артиста.

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Автор - Анна Пушкина
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