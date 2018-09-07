"Фешн": Настя Кудри опубликовала фото своей руки без пальцев

Хейтеры певицы сочли, что наступило самое время травить певицу за ее недостатки, однако на помощь ей пришли преданные поклонники, которые напомнили оппонентам о чувстве такта и человечности.

Накануне на официальной странице фотохостинга Instagram известной российской певицы Насти Кудри появилось новое фото, на котором она показала свою руку без верхних фаланг нескольких пальцев. О трагедии, которая случилась с ней, стало известно несколько месяцев назад. Тем не менее, несчастный случай практически не повлиял на распорядок жизни артистки. Она продолжает давать концерты и вести свой блог.

При этом, на аккаунт Насти Кудри подписаны более 156 тысяч человек. Накануне им довелось комментировать снимок, который она опубликовала несколько дней назад и который вызвал довольно большой резонанс среди пользователей сети.

В комментариях сразу появились фразы авторов о том, что им неприятно смотреть на неполноценные пальцы. Некоторые из них стали подшучивать над телесным изъяном певицы. Однако поклонники сразу отвечали тем, кто ее обижал: "Вообще норм! Эти круто смотрятся, даже как-то модненько, прикольно!", "Настя, милая, ты умничка! Держись, детка! Слава Богу, что жива!!!", "Это же фешн:)", "Молодец, что не комплексуешь".

Ранее сообщалось, что Настя Кудри лишилась пальцев после ДТП.