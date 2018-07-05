Наталья Варлей рассказала о разрушившей семью зависимости

Сегодня, 15:47 \\ Шоу-бизнес

Наркотики и алкоголь испортили её отношения со вторым мужем Владимиром Тихоновым. Такие подробности актриса рассказала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

 Вопреки творческим успехам, личная жизнь звезды "Кавказской пленницы" на задалась. Первый брак Натальи Варлей был ранним - в 20 лет. Актрису позвал замуж режиссер Николай Бурляев, в которого она впервые в жизни влюбилась. По словам знаменитости, молодость не дала супругам построить нормальную семью. Вскоре они развелись.

Вторым и последним мужем Натальи Варлей стал Владимир Тихонов, с которым она вместе училась в Театральном институте имени Щукина. В этой семье родился сын Василий. Со временем у Владимира Тихонова развилась сильная зависимость, которую он не признавал. По словам Натальи Варлей, на состояние мужчины повлияло давление со стороны знаменитых родителей. Мать Нонна Мордюкова не верила в актерский талант сына. Лишь накануне смерти Владимир Тихонов увидел влияние болезни, разрушившей его семью. Но Наталья Варлей ушла от него куда раньше, пусть и сохранила общение. С их общим ребенком Владимир Тихонов виделся редко.

Ведущий программы обратил внимание на ещё одного сына - Александра. Раньше Наталья Варлей совсем избегала разговоров о его отце. Однако в эфире призналась, что родила мальчика от мужчины из другого города. Совместный ребенок не смог объединить любовников в полноценную семью. Наталья Варлей добавила, что Саша со своим папой не знаком. Хотя она не намерена препятствовать их общению, если такая возможность появится.

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Автор - Александр Лубяной
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