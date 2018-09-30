Мария Овсянникова стала стремительно худеть после ухода из «Дома-2»

Сегодня, 15:37 \\ Шоу-бизнес

Уже бывшая участница реалити-шоу страдает из-за нервного перенапряжения в связи с непредвиденным уходом с проекта.

Маргарита Овсянникова поделилась с поклонниками очередными неприятными новостями. С тех пор как ей пришлось со скандалом уйти из «Дома-2» девушка стала терять вес. При росте 163 см Маргарита весит 54 кг. Ранее довольная своей внешностью Марго старается обратить проблему в свою пользу и открыто радуется стремительному похудению.

Девушка признаётся, что каждое утро с её талии исчезают сантиметры, но она не станет останавливать процесс, а радо ему посодействует. Фанаты экс-звезды «Дома-2» шокированы изменениями фигуры Марго. Они просят остановиться и не доводить себя до булимии или анорексии, благотворной почвой для чего является её комплекция. Согласно последним оглашённым планам, Маргарита Овсянникова после ухода из проекта посвятит себя модельному бизнесу.

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Автор - Олеся Куприна
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