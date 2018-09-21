Принц Гарри и Меган Маркл взяли из приюта собаку

Герцог и герцогиня Сассекская стали хозяевами пса породы лабрадор черного цвета. Сам принц Гарри пошутил, что теперь у него есть «две собаки и прекрасная американская жена».

Как стало известно, в семье у принца Гарри и Меган Маркл случилось пополнение. Однако, это вовсе не то пополнение, которого ждут поклонники. Уже долгое время Меган Маркл приписывают беременность, но сама герцогиня Сассекская о намерениях стать матерью еще не говорила. Оказалось, что принц Гарри и Меган Маркл решили сделать членом своей семьи еще одного пса, они питомца они взяли в приюте.

Супруги взяли в свою семью лабрадора. Как отметили эксперты и кинологи, принц Гарри и Меган Маркл спасли собаку от усыпления. Дело в том, что в Великобритании многие предпочитают брать из приютов собак со светлой шерстью. Черных псов берут крайне редко, поэтому когда срок пребывания собаки заканчивается, ее усыпляют.

Лабрадор получил кличку Оз, он стал второй собакой семьи герцогов Сассекских. У Меган Маркл уже есть пес породы бигль. СМИ пишут, что новая собака уже прекрасно обжилась в новом доме. Счастливый пес, спасенный из приюта, будет жить не только во дворце, Меган Маркл и принц Гарри будут брать Оза и в загородную резиденцию.