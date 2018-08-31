Александр Серов подал в СК заявление о клевете Дарьи Друзьяк

Кроме того, знаменитость подозревает бывшую участницу "Дом-2" в воровстве. Он устал мириться с безосновательными обвинениями и намерен решить конфликт через суд.

С недавних пор Дарья Друзьяк стала частым гостем ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Она заявила, что забеременела от Александра Серова. По словам девушки, известный музыкант не только сделал её своей любовницей, но также всячески издевался. Сам Александр Серов не отрицает факт знакомства с Дарьей Друзьяк. 64-летняя звезда утверждает, что пытался помочь экс-участнице шоу с жильем, деньгами и работой.

Теперь Александр Серов выступил в эфире программы "Пусть говорят". Он заявил, что сходил в Следственный комитет и подал против Дарьи Друзьяк несколько заявлений. Одно из них касается клеветы, а второе - внезапной пропажи 320 тысяч рублей. Артист отметил, что хранил эти деньги на свое лечение в случае внезапной болезни. Его дом на тот момент посещали лишь домохозяйка и Дарья Друзьяк. Если первая заслужила заслужила доверие за пять лет работы, то в порядочности гостью можно усомниться. Музыкант узнал, что девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за воровство.