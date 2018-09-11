"Иду, хромаю по Москве": Никита Михалков за месяц перенес две операции

Сегодня, 14:02 \\ Шоу-бизнес

Режиссер признался, что болезнь стала для него серьезным потрясением. Несмотря на неё, народный артист выбрался в свет ради студентов и выпускников театральных вузов, где дал мастер-класс.

 По словам Никиты Михалкова, полученная травма бедра потребовала неоднократных хирургических операций. За один месяц знаменитость перенес сразу две неприятных процедуры. Но теперь нога режиссера уверенно восстанавливается. "Иду, хромаю по Москве," - так свои способности к передвижению сам Никита Михалков оценил во время брифинга. Он уверен, что в ближайшее время полностью восстановит былую форму.

В августе стало известно, что Никита Михалков госпитализирован с травмой спортивного характера. Об этом режиссер сообщил пресс-службе международного фестиваля "Евразийский мост". Он является одним из идейных организаторов мероприятия и очень сожалеет, что не смог вовремя выбраться в Ялту по состоянию здоровья.

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Автор - Александр Лубяной
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