Роза Сябитова расстроила своих подписчиков новым образом

Главная сваха страны решила выбрать образ самостоятельно, чем разочаровала своих подписчиков в Instagram.

В социальной сети Instagram со-ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова опубликовала пост, где предстала в брючном костюме, что было впервые за такое долгое время. Подписчики Розы расстроились её новым предпочтениям в одежде. В основном образом Розы занимаются её стилисты, они одевают её чаще в платья с более выгодным цветовым решением. Однако когда она попыталась подобрать «лук» себе самостоятельно, совместив клетку на костюме с шарфом в горох, поклонники высказались по-разному: кому-то нравилось, как выглядит сваха в новом образе: «Однозначно лучше чем в платьях....стильно, модно и освободил вас лет на 10!» - пишет один из подписчиков, а кто-то высказался кратко и негативно: «Аляписто!», «вешалка».

Тем не менее, в образе присутствует полная несовместимость цветов и узоров, что делает образ Сябитовой неуместным и перегруженным. Некоторые увидели в этом новый стиль Елены Малышевой. Поклонники назвали сваху страны женщиной, из которой не вышла «деревня». Также ведущая до сих пор путает глаголы «надеть» и «одеть», что возмутило поклонников.