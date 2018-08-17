«То, о чем я мечтала»: Ольга Бузова назвала Зеленского идеальным мужем

Шоу «Замуж за Бузову» выходит на финальную прямую. Ольга Бузова уже выбрала троих мужчин, которые пройдут в финал, одним из них оказался Сергей Зеленский.

В шестом выпуске шоу Бузова сходила на свидание с Зеленским. Мужчина пригласил звезду на морскую прогулку и посетил вместе с ней гроты. В конце свидания Бузова и Зеленский поужинали в рыбацком ресторане. Звезда была приятно впечатлена прогулкой, мужчина ей очень понравился.

Свидание довело Бузову до слез. Однако, в этот раз она плакала не от обиды, а от счастья. Ольга Бузова назвала Зеленского идеальным мужем. По словам звезды, мужчина является хорошим человеком и кажется ей не только идеальным супругом, но и прекрасным отцом. «То, о чем я мечтала», - сказала Бузова о Зеленском.

В финал шоу «Замуж за Бузову» также попал Денис Лебедев и Александр Гринев. У каждого из мужчин сложились теплые отношения с Бузовой. Звезда по-разному относится к финалистам, однако каждый их них ей чем-то импонирует.