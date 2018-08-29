Стивен Сигал сбежал с интервью во время прямого эфира после вопроса об изнасиловании

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

В 2017 году несколько актрис и журналисток обвинили Стивена Сигала в изнасиловании и домогательствах, в ответ на это актер назвал этих женщин «животными». Эту тему решила обсудить журналистка телеканала BBC Кристи Уарк, которая вела пресс-конференцию с актером.

 Американский актер Стивен Сигал отвечал на вопросы журналистки во время прямого эфира. Кристи Уарк поинтересовалась, как артисту удается справляться с многочисленными обвинениями в сексуальном насилии. Сигал не дослушал вопрос об изнасиловании до конца. Он снял наушник, встал из-за стола и попросту сбежал с интервью.

Что стало причиной такого радикального решения – пока что не известно. Видео с «побегом» Сигала во время прямого эфира уже появилось в Сети. На ролике видно, как после вопроса об изнасиловании актер сразу же меняется в лице и начинает вставать. Он освободил себя от всей необходимой для интервью аппаратуры и покинул помещение, откуда велся прямой эфир.

Как сообщалось ранее, Стивен Сигал не получил официальных обвинений. Дело в том, что инциденты, о которых рассказали женщины, вышли за сроки исковой давности.

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Автор - Анна Пушкина
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