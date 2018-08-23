Влад Соколовский и Рита Дакота разделили имущество

Красивая история о любви Соколовского и Дакоты подошла к концу. Пара уже разделила имущество, теперь их связывает только общая дочь Мия.

О разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты стало известно летом этого года. Певица во всеуслышание заявила, что ее муж был неверен. Оказалось, Соколовский изменял Дакоте даже тогда, когда она была беременна и носила его дочь. Певица не смогла стерпеть измен и предательства, пара решила разводиться.

Рита Дакота успешно «хайпанула» на разводе. Певица создала новый YouTube-канал, стала давать куда больше концертов и заметно «распиарила» свою страницу в Instagram. История же подходила к концу, но оставался крайне важный вопрос – раздел имущества.

Как сообщают СМИ, Соколовский и Дакота успешно разделили имущество и пришли к соглашению «без боя». У пары была своя сеть гриль-баров «Жаровня» и несколько передвижных фуд-кортов Tea Funny. Друзья Соколовского и Дакоты рассказали, что певица вышла из этого бизнеса еще до развода, а теперь на него претендовать не стала. Дакота также оставила Соколовскому школу здорового образа жизни «Дружу с телом». Певица хотела, чтобы ей и ее дочери осталась квартира, которую она с Соколовским брала в ипотеку. Певец согласился, квартира будет переоформлена на дочь Мию.