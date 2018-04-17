Беременная Боярская рассказала трогательную историю влюбленности в Матвеева

Актриса утверждает, что принципиально не боролась за своего будущего мужа. Выбор партнера был исключительно внутренним.

Недавно Елизавета Боярская снялась в программе "Жена. История любви", где рассказала о развитии своих отношений с коллегой Максимом Матвеевым. Влюбленность накрыла её внезапно - знаменитость "в бездну какую-то упала" при первой же встрече с избранником. Во время знакомства Елизавета Боярская даже не смогла назвать своего имени от растерянности. Несмотря на сильные чувства, она не стала делать какие-то шаги к сближению.

Трогательная история возобновилась лишь через несколько лет. Актеры снова заметили друг друга во время работы над фильмом "Не скажу". Максим Матвеев был уже в браке с первой супругой Яной Сексте. Однако вскоре они разошлись, и знаменитость решил общаться с коллегой, к которой питал давнюю симпатию. Елизавета Боярская отметила, что никогда в жизни не будет добиваться внимания со стороны мужчин. Другое дело - дети. За них она будет бороться при любых условиях.

Стоит отметить, что знаменитости счастливо живут в браке уже около восьми лет - с 2010 года. Они воспитывают сына Андрея. К тому же, Елизавета Боярская беременна вторым ребенком. Во время интервью она сообщила, что на своей свадьбе воспротивилась "пошлым" традициям и сыграла её максимально просто. Даже без пышного платья. А теперь, спустя годы, она начала понимать желания молодоженов и плачет на свадьбах своих подруг.