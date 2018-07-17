Сергей Зверев-младший нашел биологического отца и познакомился с братом

Оказалось, 26 лет назад родная мать молодого человека была изнасилована своим знакомым, однако признаться в этом ей было совсем непросто, и сделала она это лишь на детекторе лжи.

Не так давно считавшийся сыном известного шоумена Сергея Зверева молодой человек узнал, что не имеет с ним биологической связи. По этой причине он захотел найти своих родственников, для чего и пришел на телевидение. Первая передача, которую он посетил, называлась "На самом деле". Ее специалисты сумели найти женщину по имени Виктория, которая оказалась родной матерью Зверева-младшего. Тогда она рассказала, что изменила своему мужу в новогоднюю ночь с возлюбленным его любовницы.

Тем не менее, ее сын был весьма настойчив и хотел узнать правду. Каким-то образом он уговорил мать вновь посетить шоу и на этот раз вновь рассказать свою историю, однако уже под детектором лжи. Женщине пришлось признаться, что ее изнасиловали, и так она забеременела Сергеем Зверевым-младшим. Вспоминать страшное событие она совсем не хотела, поэтому молчала. Тем не менее, эксперты выяснили, что, хоть насилие действительно было, она не оказывала активного сопротивления.

В студию пришел также бывший муж Виктории. Он обвинил ее постоянных изменах, однако оказалось, что до изнасилования она не имела связей с другими мужчинами. После на шоу появился молодой человек по имени Евгений. Он оказался сыном мужчины, который изнасиловал мать Сергея-младшего. Он охарактеризовал отца как хорошего человека и рассказал, что тот умер восемь лет назад.

Экспертиза ДНК показала, что молодые люди являются кровными родственниками. Таким образом Зверев-младший познакомился с братом, о котором никогда не знал, а также нашел отца.