Маликов стал выпрашивать поздравления в День учителя

Сегодня, 12:53 \\ Шоу-бизнес

Музыкант поздравил всех педагогов, не забыв отметить, что в каком-то роде тоже причастен к обучению и образованию.

На странице Дмитрия Маликова в Instagram появилось поздравление всех учителей с их профессиональным днём. Музыкант прикрепил к публикации ролик, а в тексте выразил всю свою признательность педагогам. Не забыл Маликов рассказать и о себе, напомнив о благотворительном проекте «Уроки музыки». Народный артист отметил, что успел проехать всю Россию, и даже немного стал педагогом.

«Жду поздравлений», - прямым текстом написал Дмитрий своим поклонникам, решив не выпрашивать благодарности аккуратным способом. Также Маликов надеется, что от его уроков была польза, но оценить её он решил именно в День учителя.

Поклонники поспешили поздравить своего кумира с праздником, который не относится к нему полностью. Некоторые из фанатов отметили, что уроки действительно пошли им на пользу, но выпрашивать благодарности не самый лучший поступок.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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