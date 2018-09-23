Снова под нож: «Живой Кен» сделал операцию, чтобы стать похожим на Питера Пена
Родриго Алвес прославился тем, что стал похожим на «жениха» куклы Барби Кена, для этого он сделал около 60 пластических операций. Но и этого ему показалось мало, теперь 35-летний британец решил стать похожим на персонажа Питера Пена.
По словам «Живого Кена», он хочет навсегда остаться молодым. Поэтому он решил стать похожим на Питера Пена – нестареющего мальчика из книги шотландского писателя Джеймса Барри. «Живой Кен» хочет вечно быть юным, но ему уже 35 лет, поэтому за помощью он решил обратиться к пластическим хирургам.
Ради нестареющей внешности Родриго Алвес снова лег под нож хирургов. Для очередной операции «Живой Кен» прилетел в Москву, тут сделал операцию по подтяжке лица.
Любопытно, но совсем недавно Алвес принимал участие в российских шоу и советовал участникам программ отказаться от множества операций. По какой причине «Живой Кен» снова решил прибегнуть к пластике и что сподвигло его отказаться от своих прошлых убеждений – мужчина не отмечает.
Останавливаться на достигнутом Алвес не намерен, он продолжает искать методы и варианты превращения своего лица в лицо Питера Пена. Пока еще неясно, согласятся ли хирурги снова оперировать «Живого Кена». После такого числа операций, которые Алвес уже перенес, каждая последующей становится для него все опаснее и опаснее.