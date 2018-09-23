Снова под нож: «Живой Кен» сделал операцию, чтобы стать похожим на Питера Пена

Сегодня, 10:18 \\ Шоу-бизнес

Родриго Алвес прославился тем, что стал похожим на «жениха» куклы Барби Кена, для этого он сделал около 60 пластических операций. Но и этого ему показалось мало, теперь 35-летний британец решил стать похожим на персонажа Питера Пена.

 По словам «Живого Кена», он хочет навсегда остаться молодым. Поэтому он решил стать похожим на Питера Пена – нестареющего мальчика из книги шотландского писателя Джеймса Барри. «Живой Кен» хочет вечно быть юным, но ему уже 35 лет, поэтому за помощью он решил обратиться к пластическим хирургам.

 Ради нестареющей внешности Родриго Алвес снова лег под нож хирургов. Для очередной операции «Живой Кен» прилетел в Москву, тут сделал операцию по подтяжке лица.

Любопытно, но совсем недавно Алвес принимал участие в российских шоу и советовал участникам программ отказаться от множества операций. По какой причине «Живой Кен» снова решил прибегнуть к пластике и что сподвигло его отказаться от своих прошлых убеждений – мужчина не отмечает.

Останавливаться на достигнутом Алвес не намерен, он продолжает искать методы и варианты превращения своего лица в лицо Питера Пена. Пока еще неясно, согласятся ли хирурги снова оперировать «Живого Кена». После такого числа операций, которые Алвес уже перенес, каждая последующей становится для него все опаснее и опаснее.

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Автор - Анна Пушкина
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