50-летняя Джулия Робертс раскрыла секрет своего похудения
Сейчас актриса при росте 175 сантиметров весит 45 килограммов, хотя обычный ее вес составлял 58 килограммов. По словам Джулии Робертс она потеряла вес из-за «динамического похудения».
50-летняя актриса всегда сохраняла стройные формы и привлекательно выглядела. Однако, теперь Джулия Робертс выглядит невероятно молодо, артистка похудела более чем на 10 килограммов. Актриса не стала скрывать причины потери веса и раскрыла секрет своего похудения.
Оказалось, что Джулия Робертс не сидела на специальных диетах, не делала пластические операции и даже не стала усиленно заниматься спортом. Секретом ее похудения является насыщенная деятельность. Сейчас Джулия Робертс снимается в сериале-триллере. По словам актрисы, на съемках она много двигалась и потратила много энергии. Из-за нервного напряжения и постоянных нагрузок «килограммы ушли сами собой», утверждает Джулия Робертс.
Так, секрет похудения актрисы, сыгравшей в легендарном фильме «Красотка», кроется в большой нагрузке и усиленной работе. По словам Джулии Робертс, сейчас она носит наряды на два размера меньше. Более того, даже такие платья и костюмы ей немного великоваты. Режиссер Сэм Эсмейл, который снимает сериал, в котором задействована актриса, подтвердил, что похудение Робертс стало причиной ее насыщенного графика.