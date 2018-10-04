Мечтает о сыне: Тимати обучает дочь «мужским» видам спорта

Готовясь воспитывать сына от Решетовой, Тимати практикуется на 4-летней дочери Алисе.

Мать знаменитого российского рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась с поклонниками интересными кадрами с отдыха. Подписчики её Instagram-аккаунта смогли посмотреть, как звёздный отец обучает дочь экстремальным видам спорта. 4-летняя Алиса на записи практикуется становиться на доску для сёрфинга, привязанную к быстро едущему катеру. Несмотря на то, что девочка несколько раз не смогла устоять на ногах и упала в воду, Тимур Юнусов, более известный как Тимати, каждый раз помогал дочери подняться и подбадривал.

Пользователи отметили, что Алиса могла получить травму из-за нереализованных амбиций отца. Тимати уже давно мечтает о сыне, именно поэтому приобщает дочь к «мужским» видам спорта, уверены поклонники. Однако попытки рэпера привить дочери стремление добиваться своего и не бояться трудностей пользователи похвалили. Они уверены, что известия о беременности Анастасии Решетовой в скором времени подтвердятся, и у Алисы родится брат. Тогда-то Тимати сможет «оторваться» и воспитать достойного наследника для империи Black Star.