Съёмки окончены: Крис Эванс покидает Marvel Studio

Вчера, 22:18 \\ Шоу-бизнес

Крис Эванс признался своим подписчикам, что съёмки четвёртой части «Мстителей» окончены. Это значит, что действие контракта актёра с Marvel Studio окончено. 

 
Отыграв 8 лет роль Капитана Амерки, Крис Эванс вынужден попрощаться со своим героем. Это связано с официальным расторжением контракта между актёром и компанией. Об этом Крис Эванс рассказал на своей странице в Twitter. В сообщении актёр признался в любви к своему герою и поблагодарил съемочную группу за многолетнюю работу. 


Поклонники сочли признание Эванса за спойлер. Однако актёр заявил, что нужно уметь вовремя «сойти с поезда». Публикация за короткое время набрала больше ста тысяч лайков и несколько десятков тысяч репостов. Фанатов расстроила новость о том, что это последний фильм с участием артиста в роли Капитана Америки.

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Автор - Мария Ткаченко
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