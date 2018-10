Съёмки окончены: Крис Эванс покидает Marvel Studio

Крис Эванс признался своим подписчикам, что съёмки четвёртой части «Мстителей» окончены. Это значит, что действие контракта актёра с Marvel Studio окончено.



Отыграв 8 лет роль Капитана Амерки, Крис Эванс вынужден попрощаться со своим героем. Это связано с официальным расторжением контракта между актёром и компанией. Об этом Крис Эванс рассказал на своей странице в Twitter. В сообщении актёр признался в любви к своему герою и поблагодарил съемочную группу за многолетнюю работу.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.