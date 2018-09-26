Вышел трейлер третьего сезона «Сорвиголовы» с двумя Дьяволами Адской кухни

Стриминговый сервис Netflix представил первый полноценный трейлер предстоящего третьего сезона супергеройского сериала «Сорвиголова» («Daredevil»), который основан на одноименном персонаже комиксов издательства Marvel.

Трейлер был опубликован на официальном канале Netflix на видеохостинге YouTube.

Судя про трейлеру, главный герой Мэтт Мердок снова столкнется со знакомым зрителям злодеем Уилсоном Фиском, который намерен разрушить жизнь мстителя в маске. В конце ролика предстает новый враг, самозванец, который подражает Дьяволу Адской кухни.

Предположительно, в основу сюжета третьего сезона лег графический роман «Рожденный заново» («Born Again»), в котором Фиск узнает личность Сорвиголовы.

Однако, больше всего поклонников интересует то, каким образом Мэтту Мердоку удалось выжить после событий финального эпизода кроссовера «Защитники» («The Defenders»), в котором также приняли участие Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный Кулак.

Все эпизоды будут доступны для просмотра 19 октября.

Ранее Netflix был продемонстрирован более короткий ролик, который анонсировал скорый выход третьего сезона.