Представитель Павла Воли прокомментировал слухи о его госпитализации

Представитель Павла Воли Владимир Яременко дал прокомментировал слухи о госпитализации своего подопечного. Администратор сообщил, что юморист уже завтра выступит в Красноярске.



По словам представителя комика, никаких намеков на болезнь у Павла Воли не было. Администратор опроверг данные слухи и рассказал, что 5-го октября артист выступит в Красноярске. Следующий концерт юмориста запланирован на 6 октября в Новосибирске.

Ранее в СМИ распространили сведения о госпитализации Павла Воли с подозрением на тяжелый приступ аппендицита. По данным журналистов, шоумен попал в одну из местных больниц Иркутска сразу после своего концерта. Владимир Яременко призвал людей не говорить такие глупости и подтвердил, что у выходца из КВН всё хорошо со здоровьем.

Павел Воля известен общественности благодаря своему таланту комика. Артист добился большого успеха в сфере стендапа. Кроме этого, юморист является одним из ветераном ComedyClub.