«Твин Пикс» теперь существует в новой VR-игре

Сегодня, 20:38 \\ Шоу-бизнес

Популярный шедевр американского режиссера, сценариста и художника Дэвида Линча (David Lynch) «Твин Пикс» («Twin Peaks») стал основой для новой игры в виртуальной реальности. Разработкой игры занималась студия Collider Games и телекомпания Showtime. 

О предстоящей VR-игре было объявлено с официального аккаунта шоу в социальной сети Twitter. 

Тестирование игры публикой пройдет в следующие выходные, 13 и 14 октября в рамках ежегодного мероприятия Festival of Disruption, которое пройдет в театре Ace Hotel в Лос-Анджелесе, США. 

Создатели VR-игры использовали сюрреалистичный городок, созданный Дэвидом Линчем, в качестве основы, чтобы зрители и геймеры получили возможность побывать в загадочном Твин Пиксе и его не менее таинственных окрестностях. При разработке игры учитывался сюжет всех трех сезонов – даже последний, премьера которого состоялась спустя более чем 25 лет после выхода последнего эпизода, в прошлом 2017 году. По мотивам третьего сезона создан отдельный раздел – «Возвращение», который позволит игрокам побывать на месте главного героя, спецагента Дейла Купера, которого в сериале исполняет Кайл Маклахлен (Kyle MacLachlan), и найти убийцу старшеклассницы Лоры Палмер.

Игра «Твин Пикс» была разработана для гаджетов виртуальной реальности HTC Vive и Oculus Rift. Она будет доступна на платформе цифрового распространения игр Steam. 

Релиз игры ожидается в следующем 2019 году.

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Автор - K Abou Taam
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