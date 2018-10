«Твин Пикс» теперь существует в новой VR-игре

Популярный шедевр американского режиссера, сценариста и художника Дэвида Линча (David Lynch) «Твин Пикс» («Twin Peaks») стал основой для новой игры в виртуальной реальности. Разработкой игры занималась студия Collider Games и телекомпания Showtime.

О предстоящей VR-игре было объявлено с официального аккаунта шоу в социальной сети Twitter.

We’re going to let you in on a little secret:



Next weekend, #FestivalOfDisruption attendees will get to immerse in the world of #TwinPeaks, from Glastonbury Grove to the Red Room, with a first look at Twin Peaks VR! pic.twitter.com/uG6l124cGO