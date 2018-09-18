«Твин Пикс» теперь существует в новой VR-игре

Популярный шедевр американского режиссера, сценариста и художника Дэвида Линча (David Lynch) «Твин Пикс» («Twin Peaks») стал основой для новой игры в виртуальной реальности. Разработкой игры занималась студия Collider Games и телекомпания Showtime.

О предстоящей VR-игре было объявлено с официального аккаунта шоу в социальной сети Twitter.

We’re going to let you in on a little secret:



Next weekend, #FestivalOfDisruption attendees will get to immerse in the world of #TwinPeaks, from Glastonbury Grove to the Red Room, with a first look at Twin Peaks VR! pic.twitter.com/uG6l124cGO — Twin Peaks (@SHO_TwinPeaks) October 3, 2018

Тестирование игры публикой пройдет в следующие выходные, 13 и 14 октября в рамках ежегодного мероприятия Festival of Disruption, которое пройдет в театре Ace Hotel в Лос-Анджелесе, США.

Создатели VR-игры использовали сюрреалистичный городок, созданный Дэвидом Линчем, в качестве основы, чтобы зрители и геймеры получили возможность побывать в загадочном Твин Пиксе и его не менее таинственных окрестностях. При разработке игры учитывался сюжет всех трех сезонов – даже последний, премьера которого состоялась спустя более чем 25 лет после выхода последнего эпизода, в прошлом 2017 году. По мотивам третьего сезона создан отдельный раздел – «Возвращение», который позволит игрокам побывать на месте главного героя, спецагента Дейла Купера, которого в сериале исполняет Кайл Маклахлен (Kyle MacLachlan), и найти убийцу старшеклассницы Лоры Палмер.

Игра «Твин Пикс» была разработана для гаджетов виртуальной реальности HTC Vive и Oculus Rift. Она будет доступна на платформе цифрового распространения игр Steam.

Релиз игры ожидается в следующем 2019 году.