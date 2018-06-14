Новая любовь: Брэд Питт был замечен в компании эффектной блондинки

СМИ уже выяснили, что таинственной девушкой, которая была с Брэдом Питтом, является Сэт Хари. Она является ювелирным дизайнером, нутрициологом и подругой вокалиста рок-группы Red Hot Chili Peppers.

Как стало известно, в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный аукцион Silverlake Conservatory of Music. На мероприятии выступала известная рок-группа Red Hot Chili Peppers. Послушать музыкантов и поддержать благотворительность пришел и популярный актер Брэд Питт, чей развод с Анджелиной Джоли уже многие месяцы не покидает самые популярные темы и скандальные обсуждения.

На концерт Питт пришел не один. Актер был замечен в компании эффектной блондинки. Журналисты сообщают, что Питт смотрел выступление музыкантов в компании с Сэт Хари, которая весьма известна в Голливуде.

Женщину многие знаменитости ценят как нутрициолога. Вокалист Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис «сидит» на правильном питании, а Сэт Хари даже ездила с ним на гастроли, чтобы помочь ему следить за рационом. Помимо этого, блондинка известна и как ювелирный дизайнер. По данным СМИ, украшения от Сэт Хари носила Дженнифер Энистон – бывшая возлюбленная Брэда Питта. Сам Питт предпочитает не комментировать личную жизнь. Однако поклонники актера уже решили, что тот наконец-то нашел свою новую любовь.