Вышел тизер мультсериала «Харли Квинн» от DC

Вчера, 3 октября, на международном фестивале Comic-Con, который проходил в Нью-Йорке, США, впервые был представлен тизер предстоящего мультипликационного сериала «Харли Квинн» («Harley Quinn») на основе одноименного персонажа издательства DC Comics.

Сериал выполнен в жанре комедийного экшена. Несмотря на то, что он является мультиком, он нацелен на взрослую аудиторию.

В коротком ролике Харли Квинн, которая томится в заключении за решеткой, весьма оживленно утверждает, что не может дождаться премьеры своего нового шоу. Ее соседка по камере, Ядовитый Плющ, меланхолично перебивает суперзлодейку заявлением о том, что сериал будет мрачным и угрюмым, как и все произведения от DC. Кульминационным моментом становится неожиданное возникновение Бэтмена в окне, который обещает испортить веселый праздник безумной подруге Джокера.

Производством мультика занялась студия Warner Bros. Премьера проекта пройдет на стриминговом сервисе DC Universe, а вот точная дата не назначена.

Харли Квинн говорит голосом американской актрисы Кейли Куоко (Kaley Cuoco), знакомая зрителям по роли Пенни в популярном ситкоме «Теория Большого взрыва». Ядовитый Плющ озвучивает Лейк Бэлл (Lake Bell).

Недавно в сети появилась некоторая информация о предстоящем полнометражном фильме «Хищные птицы», сюжет которого крутится вокруг супергероинь и суперзлодеек из комиксов DC. Харли Квинн в исполнении Марго Робби является одним из персонажей кинокартины, а на роль Ядовитого Плюща производится подбор актрису. Также разрабатывается фильм «Харли Квинн против Джокера».