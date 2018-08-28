Жена Никиты Преснякова «ушла в отрыв» и уехала в Португалию без мужа

21-летняя Алена Краснова с легкостью вошла в семью Примадонны. Алла Пугачева приняла избранницу своего внука Никиты Преснякова, его мать Кристина Орбакайте также одобрила выбор сына.

Орбакайте даже заявила, что она уже готова в внукам. Однако, Краснова и Пресняков не спешат обзаводиться наследниками. Они утверждают, что еще хотят пожить в свое удовольствие. По всей видимости, именно этим Пресняков с Красновой и занимается.

Пока Никита Пресняков занимается творчеством в России, его жена активно путешествуют. Как пишут СМИ, Краснова наконец-то отправилась к своей подруге в Потругалию. Однако, Преснякова она с собой не взяла. По версии пользователей Сети, Алена Краснова «ушла в отрыв» и с легкостью расстается с деньгами Примадонны. Якобы, девушка получила доступ к кошельку Никиты Преснякова, а тот всегда может обратиться за денежной помощью к своей обеспеченной бабушке.