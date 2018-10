«Приступ ностальгии»: Волочкова показала архивное фото и на день поспешила с поздравлением ко Дню учителя

View this post on Instagram

Сегодня день Учителя. Я с гордостью вспоминаю всех моих педагогов, которые меня учили.🙏🏻 Их было так много, что я пыталась записать их имена в блокнот, и мне не хватило трех страниц.. Это были мэтры балетного искусства.! Многих уже нет в живых.. Но я всегда молюсь о них..🙏🏻 А на этом фото мы в балетной Академии им.Вагановой с моими подругами Женей и Надей. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #творчество #volochkova #instagood #best #russia #ballet #look #love # me #instagram #enjoy #школа