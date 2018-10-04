«Приступ ностальгии»: Волочкова показала архивное фото и на день поспешила с поздравлением ко Дню учителя

Балерина решила показать снимок студенческих лет. Волочкова поблагодарила всех своих педагогов и отметила, что их в ее жизни было много.

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram новый пост. Балерина показала архивное фото, на котором она запечатлена еще в юности, когда та была ученицей Академии русского балета имени Вагановой. Волочкова рассказала, что старательно записывала имена всех свои преподавателей, чтобы не забыть о них в будущем. По словам балерины, многих учителей уже нет в живых, но за каждого из них она продолжает молиться.

Пользователям понравилось архивное фото Волочковой. Однако они заметили, что балерина на день поспешила с поздравлением ко Дню учителя. По мнению комментаторов, Волочкову настолько одолел «приступ ностальгии», что та не стала дожидаться праздника.

В комментариях под архивным снимком Волочковой разгорелись бурные споры. Одни утверждают, что балерина не поспешила, ведь День учителя отмечается и в четверг, и в пятницу. Другие же доказывают, что День учителя отмечается в первое воскресенье октября, поэтому поздравлять можно в пятницу, но никак не в четверг.