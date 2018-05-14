"Какой красавчик": Алексей Чадов показал выросшего сына от бывшей супруги

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

Четырехлетний Федор с возрастом приобретает черты внешности своего знаменитого отца. Актер опубликовал свежую совместную фотографию на своей странице в Instagram.

 Судя по описанию, Алексей Чадов вместе с заметно выросшим после лета сыном приняли участие в съёмках для издания HELLO. Пока стилист наводил Федору красоту, папа сделал с ним селфи. Безмятежный вид мальчика демонстрирует, что он привык фотографироваться в самых разных ситуациях. Да и интерес СМИ ему не в новинку. Подписчики актера отметили, что Федор растет весьма привлекательным парнем. "Какой красавчик," - написал один из пользователей. Некоторые перепутали малыша с Никитой Лазаревым.

Напомним, сына Алексею Чадову родила коллега Агния Дитковските. Пара познакомилась в 2006 году на съемках фильма "Жара". В 2012 они поженились. Федор появился спустя два года. А ещё через год его родитель разошлись, чтобы сохранить дружеские отношения. Бывшие супруги равномерно распределили время общения с совместным ребенком.

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Автор - Александр Лубяной
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